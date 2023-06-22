Ученые возможно нашли ключ к стимуляции роста волос

Исследователи из Калифорнийского университета в Ирвайне изучили молекулярные механизмы стареющих клеток в коже мышей и обнаружили их способность стимулировать рост волос.

Было обнаружено, что стареющие клетки, которые накапливаются в организме по мере старения, вырабатывают сигнальную молекулу под названием остеопонтин. Эта молекула активирует стволовые клетки волос при взаимодействии с рецепторной молекулой CD44, что приводит к активному росту волос. В ходе исследования также были изучены волосяные невусы человека, что подтвердило роль остеопонтина в стимулировании роста волос у людей.

Эти результаты дают новое представление о взаимосвязи между стареющими клетками и стволовыми клетками, прокладывая путь для потенциальных новых методов лечения выпадения волос.

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