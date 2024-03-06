Ученые впервые напечатали кожу на крысе во время операции

Технология 3D-биопечати позволяет создавать ткани и органы путем печати слоев живых клеток. Это исследование демонстрирует потенциал технологии, позволяющий выйти за рамки испытаний и экспериментов и перейти к реальному применению.

Для создания «биочернил» команда использовала три ключевых компонента: адипозная ткань (жир), стволовые клетки и раствор для свертывания крови.

Предыдущие попытки 3D-биопечати кожи были направлены на создание отдельных тонких слоев. Однако команда доктора Озболата совершила прорыв, напечатав несколько слоев и сделав это прямо во время операции.

Интересно, что в биопечати гиподермы были обнаружены волосяные фолликулы на ранней стадии развития, так называемые пуховые ростки. Этот вывод позволяет предположить, что в будущем можно будет изучить возможность отрастания волос на травмированных участках, что еще больше улучшит естественный вид после реконструктивной хирургии.

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