Ученые вырастили человекоподобные зубы у свиней

В ходе эксперимента клетки зуба человека соединили с клетками эмали свиньи и поместили их на биоразлагаемый каркас. Затем эти структуры были имплантированы в челюсти свиней, где они образовали прочные слои, напоминающие естественный зубной материал.

Хотя биоинженерные зубы еще не полностью сформированы, исследователи видят в них потенциал для создания живых, функциональных заменителей, которые могут стать лучшей альтернативой титановым имплантатам, которые со временем могут привести к осложнениям. Мини-свиньи были выбраны для исследования потому, что строение их челюсти очень похоже на человеческую.

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