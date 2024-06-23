Фитнес и здоровье
Опубликовано 23 июня 2024, 03:45
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Ученые вырастили в лаборатории мышцы и изучили редкие болезни

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Биомедицинские инженеры Университета Дьюка разработали метод использования выращенных в лаборатории мышц для изучения и потенциального лечения редких мышечных заболеваний, таких как дисферлинопатия. Известные как LGMD2B, эти заболевания сильно влияют на подвижность, но плохо изучены из-за ограниченности исследовательских моделей.
Ученые вырастили в лаборатории мышцы и изучили редкие болезни
© Ferra

Культивируя трехмерную мышечную ткань из стволовых клеток пациента, исследователи воссоздали симптомы заболевания и выявили ключевые механизмы, лежащие в основе мышечной слабости и накопления жира в мышечных волокнах.

Их исследование, опубликованное в журнале Advanced Science, раскрывает роль дисферлина в обработке кальция и восстановлении мышц, что имеет решающее значение для их сокращения. Испытания двух лекарственных препаратов, дантролена и ваморолона, показали многообещающие результаты в восстановлении мышечной силы и процессов репарации.

В планах на будущее - интегрировать иммунные и жировые клетки для усовершенствования модели, чтобы раскрыть сложные взаимодействия между заболеваниями и найти более эффективные методы лечения.

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