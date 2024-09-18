Ученые выяснили, как размер бокала влияет на потребление пива

Исследование, проведенное в Англии, в ходе которого заведения заменили пинтовые порции на две трети прежнего объема. Результаты показали значительное сокращение объема проданного пива, в то время как в некоторых местах наблюдалось незначительное увеличение продаж вина.

Несмотря на то, что в исследовании приняли участие менее 1% заведений, результаты свидетельствуют о потенциальном «политическом инструменте» для снижения потребления алкоголя. Меньшие размеры порций могут помочь уменьшить проблемы со здоровьем, связанные с употреблением алкоголя, включая риск развития семи видов рака, пишут ученые.

Необходимы дальнейшие исследования, чтобы выяснить, приводит ли сокращение потребления пива к увеличению потребления других алкогольных напитков.

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