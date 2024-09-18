Фитнес и здоровье
Опубликовано 18 сентября 2024, 17:40
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Ученые выяснили, как размер бокала влияет на потребление пива

Меньший размер сокращает его потребление
Новое исследование показывает, что уменьшение размера порций пива может стать эффективной стратегией по ограничению потребления алкоголя. Исследование, опубликованное 17 сентября в журнале PLOS Medicine Терезой Марто и ее командой из Кембриджского университета, показывает, что отказ от традиционной пинты и предложение вместо нее ⅔ объема привело к снижению продаж пива, лагер и сидра в участвующих заведениях на 9,7%.
Ученые выяснили, как размер бокала влияет на потребление пива
© Ferra

Исследование, проведенное в Англии, в ходе которого заведения заменили пинтовые порции на две трети прежнего объема. Результаты показали значительное сокращение объема проданного пива, в то время как в некоторых местах наблюдалось незначительное увеличение продаж вина.

Несмотря на то, что в исследовании приняли участие менее 1% заведений, результаты свидетельствуют о потенциальном «политическом инструменте» для снижения потребления алкоголя. Меньшие размеры порций могут помочь уменьшить проблемы со здоровьем, связанные с употреблением алкоголя, включая риск развития семи видов рака, пишут ученые.

Необходимы дальнейшие исследования, чтобы выяснить, приводит ли сокращение потребления пива к увеличению потребления других алкогольных напитков.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:PLOS
Автор:Максим Многословный
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