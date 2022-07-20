Ученые выявили причину зависимости от курения и алкоголя у некоторых людей. Может и вы в их числе?

Исследователи, опубликовавшие свою работу в журнале "Molecular Psychiatry", также обнаружили, что гены, лежащие в основе курения сигарет, связаны с восприятием боли и реакцией на пищу, а также со злоупотреблением другими наркотиками, такими как кокаин. Другие гены, связанные с употреблением алкоголя, были связаны со стрессом и обучением, а также со злоупотреблением другими наркотиками, например, морфином.

Учитывая недостаток существующих методов лечения расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ, исследователи также провели анализ общедоступной базы данных лекарственных препаратов, чтобы выявить потенциальные новые методы лечения наркомании.

"Мы обнаружили, что антипсихотики и другие стабилизаторы настроения потенциально могут обеспечить терапевтическое облегчение для людей, борющихся с наркоманией", - говорит Нэнси Сей, аспирант лаборатории Уона и первый автор статьи. "И мы уверены, что наше исследование закладывает хорошую основу для исследований, направленных на создание лучших методов лечения наркозависимости".

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