Ученые заставили стволовые клетки из желудка выделять инсулин

Ученые заставили стволовые клетки из желудка выделять инсулинНа мышах все сработало
Исследование, проведенное учеными из Weill Cornell Medicine, дает новую надежду на лечение диабета. Работа, опубликованная в журнале Nature Cell Biology, показывает, что стволовые клетки из желудка человека могут быть перепрограммированы в клетки, секретирующие инсулин, что дает потенциальное решение проблемы диабета 1 и 2 типа.
Перепрограммируя стволовые клетки из ткани желудка, исследователи успешно превратили их в бета-клетки, которые очень похожи на клетки поджелудочной железы, ответственные за секрецию инсулина. В мышиных моделях диабета пересадка этих бета-подобных клеток обратила вспять признаки заболевания.
Хотя до клинического применения необходима дальнейшая оптимизация, исследователи намерены разработать методику забора стволовых клеток желудка у пациентов с последующей трансплантацией инсулинсекретирующих органоидов.
Доктор Джо Чжоу, старший автор исследования, подчеркнул, что это важное доказательство концепции, прокладывающее путь для персонализированного подхода к лечению с использованием собственных клеток пациентов. Современные методы лечения диабета часто включают инъекции инсулина и носимые помпы, которые имеют свои ограничения и неудобства.
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