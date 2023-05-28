Ученые заставили стволовые клетки из желудка выделять инсулин

Перепрограммируя стволовые клетки из ткани желудка, исследователи успешно превратили их в бета-клетки, которые очень похожи на клетки поджелудочной железы, ответственные за секрецию инсулина. В мышиных моделях диабета пересадка этих бета-подобных клеток обратила вспять признаки заболевания.

Хотя до клинического применения необходима дальнейшая оптимизация, исследователи намерены разработать методику забора стволовых клеток желудка у пациентов с последующей трансплантацией инсулинсекретирующих органоидов.

Доктор Джо Чжоу, старший автор исследования, подчеркнул, что это важное доказательство концепции, прокладывающее путь для персонализированного подхода к лечению с использованием собственных клеток пациентов. Современные методы лечения диабета часто включают инъекции инсулина и носимые помпы, которые имеют свои ограничения и неудобства.

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