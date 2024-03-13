Учёные: 10 тысяч шагов в день — оптимальное количество при сидячем образе жизни

Результаты исследования учёные опубликовали в журнале British Journal of Sports Medicine. В исследовании было задействовано порядка 72 тысяч добровольцев.

Каждому участнику был предоставлен гаджет для отслеживания физический активности, фиксировавший данные, которые впоследствии учёные обобщили и пришли к выводу, что независимо от того, сколько лет человек вёл сидячий образ жизни, сколько в таком режиме проводит времени в день, ежедневная ходьба снижает риск смерти прежде всего от сердечно-сосудистых заболеваний.

Оказалось, что важно не просто ходить, а соблюдать определённую дозировку ежедневного количества шагов — 9-10 тысяч. Причём каждый шаг из этого количества снижает риск внезапной смерти на 39%.

К это у учёные пришли в силу того, что разделили участников исследования на группы, в которых люди совершали по 6222 шага в день, а в контрольных группах — по 2200 шагов. И это после провождения в день не менее 10,6 часов в сидячем положении.

«Любое количество ежедневных шагов, превышающее референтные 2200 шагов в день, было связано с более низкой смертностью и риском возникновения сердечно-сосудистых заболеваний как при низкой, так и при высокой продолжительности сидячего образа жизни. Увеличение количества шагов до 9-10 тысяч в день оптимально снижает риск смертности и сердечно-сосудистых заболеваний среди участников, ведущих малоподвижный образ жизни», — сказано в отчёте исследования.

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