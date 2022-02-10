Учёные: чем меньше вы зарабатываете, тем у вас выше риск закупорки сонных артерий и инсульта

Согласно данным исследований, проведённым ранее, у коренных американцев вероятность стеноза (закупорки) сонных артерий выше, чем у остальных этнических групп. Что касается расы, то ниже всего риск стеноза у латиноамериканцев и чернокожих.

В новом исследовании учёные изучили роль других факторов, кроме расы и этноса, в возникновении закупорки сонных артерий. Для этого эксперты проанализировали медицинские записи о 203 813 участниках исследовательской программы Национального института здравоохранения «Все мы». 50 процентов добровольцев были белыми, 20 - чернокожими, 20 процентов относились к латиноамериканцам, 3 процента - к азиатам. Оставшиеся участники входили в другие этнические группы. У каждого десятого участника уровень образования при этом был ниже среднего, а у 36 процентов испытуемых доход составлял менее 35 тысяч долларов (примерно 2 600 000 рублей) в год. Результаты исследования были опубликованы в Stroke.