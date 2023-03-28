Учёные: дикая черника помогает сжечь жир

Учёные: дикая черника помогает сжечь жирНо для этого нужно ещё заниматься спортом
Результаты недавнего исследования, проведённого Калифорнийским политехническим университетом имени Гумбольдта, показали, что дикая черника может способствовать сжиганию жира. Подробнее об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nutrients.
Фото: Twigs Cafe
Учёные впервые узнали, как дикая черника влияет на сжигание жира у непрофессиональных спортсменов во время выполнения физических упражнений. Предполагается, что эта ягода способствует сжиганию жира.
В новом исследовании приняли участие 11 здоровых мужчин, занимающихся аэробикой. Каждый из них ежедневно ел 25 г дикой черники (примерно 1 чашка) в течение двух недель. Кроме того, они в течение 40 минут в лаборатории Cal Poly Humboldt ездили на велосипеде.
Выяснилось, что люди сжигали гораздо больше жира после употребления дикой черники. К примеру, скорость окисления жира увеличивалась на 19,7%, 43,2% и 31,1% спустя 20, 30 и 40 минут выполнения тренировки. Происходило это, как считают эксперты, благодаря антоцианам - особым веществам в составе черники.
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