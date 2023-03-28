Учёные: дикая черника помогает сжечь жир

Учёные впервые узнали, как дикая черника влияет на сжигание жира у непрофессиональных спортсменов во время выполнения физических упражнений. Предполагается, что эта ягода способствует сжиганию жира.

В новом исследовании приняли участие 11 здоровых мужчин, занимающихся аэробикой. Каждый из них ежедневно ел 25 г дикой черники (примерно 1 чашка) в течение двух недель. Кроме того, они в течение 40 минут в лаборатории Cal Poly Humboldt ездили на велосипеде.