Учёные избавили астматиков от побочных эффектов стероидов

Пациенты с астмой обычно сталкиваются с такими серьезными побочными эффектами, как остеопороз, диабет и катаракта, вызванными длительным применением стероидов.

Результаты исследования, проведенного под руководством профессора Дэвида Джексона, свидетельствуют о преобразующем влиянии бенрализумаба на лечение тяжелой астмы. Биологическая терапия направлена на воспалительные клетки, снижая риск приступов астмы без пагубного влияния стероидов. Этот прорыв дает надежду почти 300 миллионам больных астмой во всем мире, потенциально революционизируя варианты лечения и улучшая общее качество жизни.

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