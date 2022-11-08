Учёные изобрели лазер для лечения больной простаты

Речь идёт о лечении доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ), которой страдают около 50% мужчин в возрасте 50 лет и старше. Простата в норме размером с грецкий орех. Когда она увеличивается при ДГПЖ, то начинает оказывать давление на мочевой пузырь, что приводит к частому мочеиспусканию.

Учёные нашли новый способ лечить эту болезнь. Их разработка EchoLaser представляет собой лазер, который можно направить на необходимое место, и он сожжёт лишнюю ткань предстательной железы, не повреждая близлежащие здоровые клетки. Процедура может быть выполнена менее чем за 30 минут под местной анестезией.