Фитнес и здоровье
16:34, 08 ноября 2022
1 мин.

Учёные изобрели лазер для лечения больной простаты

Просто выжигает лишние клетки

Учёные создали тонкий лазер, который может стать новым эффективным способом лечения увеличенной простаты, не влияющим на эректильную функцию.

Учёные изобрели лазер для лечения больной простаты

Речь идёт о лечении доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ), которой страдают около 50% мужчин в возрасте 50 лет и старше. Простата в норме размером с грецкий орех. Когда она увеличивается при ДГПЖ, то начинает оказывать давление на мочевой пузырь, что приводит к частому мочеиспусканию.

Учёные нашли новый способ лечить эту болезнь. Их разработка EchoLaser представляет собой лазер, который можно направить на необходимое место, и он сожжёт лишнюю ткань предстательной железы, не повреждая близлежащие здоровые клетки. Процедура может быть выполнена менее чем за 30 минут под местной анестезией.

Новости партнеров
Новости партнеров