Учёные изучили, как издевательства в школе меняют психику человека

В ходе исследования Мигель Сарзоса проанализировал когнитивные и некогнитивные (социальные) навыки 3449 школьников. Испытуемых опрашивали при этом в течение шести лет.

Несмотря на то что издевательства влияют негативно на оба типа навыков, гораздо серьёзнее оказываются последствия, связанные с социальными навыками. К последним относится способность определять и контролировать эмоции и реакции, устанавливать и поддерживать дружеские отношения, принимать ответственные решения, ставить цели и достигать их. Измерены они были при помощи шкал локуса контроля, ответственности и самооценки.

Выяснилось, что если у детей были плохо развиты социальные навыки (а это характерно для тех, кто подвергался издевательствам), то в средней школе они на 36% чаще подвергались буллингу, чем среднестатистический учащийся.

Подобное может продолжиться и во взрослой жизни. Кроме того, те, кто подвергается издевательствам, больше склонны к депрессии, злоупотреблению психоактивными веществами, у них чаще появляются мысли о самоубийстве.

Также специалист обнаружил, что есть два способа решения проблемы. Это группировка учащихся по уровню социальных навыков и оказание помощи детям в развитии таких навыков. Всё это снижает риск травли с 11,5% до 2,8%.

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