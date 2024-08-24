Учёные: хронический диабет встречается чаще у нервных людей

Исследование показало, что у людей с диабетом, страдающих от таких осложнений, как сердечный приступ или повреждение нервов, в три раза выше вероятность развития психических расстройств, таких как тревога или депрессия. И наоборот, люди с психическими расстройствами в 2,5 раза чаще сталкиваются с тяжелыми осложнениями диабета.

Исследование, в котором были проанализированы данные более 850 000 человек, показывает, что эта взаимосвязь особенно сильна у пожилых людей. Полученные данные, пишут ученые, свидетельствуют о том, что лечение диабета требует не только «заботы о физическом здоровье» — приоритетным направлением должно стать обследование психического здоровья.

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