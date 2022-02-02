Учёные: лишний вес мешает быстро соображать

В ходе исследования, которое проводилось в Канаде с 2010 по 2018 год, выяснилось, что между увеличением веса и когнитивными способностями есть связь. Все полученные данные были опубликованы в издании JAMA Network Open.

В исследовании приняли участие примерно 9200 взрослых в возрасте от 30 до 75 лет (средний возраст - 58 лет). При этом никто из испытуемых не страдал сердечно-сосудистыми заболеваниями. Помимо МРТ и измерения количества жира, все участники прошли два теста. Проверяли эти тесты внимание, концентрацию, кратковременную память, скорость движения глаз и рук и координацию, способность учиться и/или обрабатывать новую информацию.