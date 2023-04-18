Учёные: на формирование привычки нужен не 21 день. Всё сложнее

В ходе нового исследования учёные проанализировали данные более 30 000 посетителей тренажёрного зала в течение четырех лет и более 3 000 работников больниц в течение почти 100 смен.

Результаты исследования показали, что определённые факторы оказывали влияние на формирование привычки заниматься спортом. Это время, поведение человека в прошлом. Для 76% людей количество времени, которое прошло с момента прошлого посещения спортзала, было важным показателем того, пойдут ли они туда снова. И чем больше времени проходило, тем меньше была вероятность, что хождение в тренажёрный зал станет привычкой.

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