Учёные: на формирование привычки нужен не 21 день. Всё сложнее

Учёные: на формирование привычки нужен не 21 день. Всё сложнееВ среднем на формирование новой привычки уходит гораздо больше времени
Согласно новому исследованию, проведённому социологами из Калифорнийского технологического института, на то, чтобы сформировалась привычки ходить в спортзал, нужно в среднем примерно полгода. А, например, привыкнуть мыть руки можно за несколько недель.
По словам Анастасии Буяльской, доцента кафедры маркетинга HEC Paris, не существует какого-то волшебного числа, которое было бы связано с формированием привычки.
Возможно, вы слышали, что на формирование привычки уходит 21 день. Но это никак не доказывается научно. Исследования подтверждают, что скорость формирование привычки зависит от поведения и множества других факторов.
В ходе нового исследования учёные проанализировали данные более 30 000 посетителей тренажёрного зала в течение четырех лет и более 3 000 работников больниц в течение почти 100 смен.
Результаты исследования показали, что определённые факторы оказывали влияние на формирование привычки заниматься спортом. Это время, поведение человека в прошлом. Для 76% людей количество времени, которое прошло с момента прошлого посещения спортзала, было важным показателем того, пойдут ли они туда снова. И чем больше времени проходило, тем меньше была вероятность, что хождение в тренажёрный зал станет привычкой.
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