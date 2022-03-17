Учёные начали давать заключённым в тюрьме специальную еду, чтобы исправить их поведение

Обычно рацион питания в тюрьме включает мало свежих и большое количество переработанных продуктов. Из-за этого у заключённых может возникнуть дефицит веществ, отвечающих за работу мозга и агрессию: это фолиевая кислота и магний (присутствуют в зелёных листовых овощах), жиры омега-3 (есть в жирной рыбе).

Положительное влияние изменения питания на поведение заключённых демонстрируют пять международных исследований. Проводились все они в тюрьмах в течение последних 25 лет. В ходе эксперимента людям давали пищевые добавки витаминов, минералов, а некоторым - омега-3. Оказалось в результате, что насилие в тюрьмах снизилось на 30 процентов. Побочных эффектов при этом ни у кого не наблюдалось.

Сейчас в Австралии учёные проводят ещё одно исследование. Оно связано с изучением связи между омега-3 и агрессией австралийских заключённых. Более ранние данные показывали, что чем ниже уровень омега-3 в организме, тем больше заключённый склонен к агрессивному поведению.

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