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Учёные начали давать заключённым в тюрьме специальную еду, чтобы исправить их поведение

Об этом пишет BBC Science Focus Magazine
Согласно результатам научных исследований, улучшить психическое здоровье заключённых можно при помощи пищи. Люди благодаря особой еде могут стать менее агрессивными. Подробнее - в материале.
Учёные начали давать заключённым в тюрьме специальную еду, чтобы исправить их поведение

В современных научных работах отмечается, что один из важных факторов, влияющих на эмоциональное состояние человека, - это питание. Ряд исследований демонстрирует при этом, что в тюрьме при улучшении качества еды число случаев агрессии снижается на 30 процентов в среднем.

Также научно доказано, что плохое питание ребёнка (недостаток жирных кислот, фолиевой кислоты и пр.) может в будущем стать причиной появления у него агрессивного поведения. И это возвращает нас к тюрьмам.

Учёные начали давать заключённым в тюрьме специальную еду, чтобы исправить их поведение

Обычно рацион питания в тюрьме включает мало свежих и большое количество переработанных продуктов. Из-за этого у заключённых может возникнуть дефицит веществ, отвечающих за работу мозга и агрессию: это фолиевая кислота и магний (присутствуют в зелёных листовых овощах), жиры омега-3 (есть в жирной рыбе).

Положительное влияние изменения питания на поведение заключённых демонстрируют пять международных исследований. Проводились все они в тюрьмах в течение последних 25 лет. В ходе эксперимента людям давали пищевые добавки витаминов, минералов, а некоторым - омега-3. Оказалось в результате, что насилие в тюрьмах снизилось на 30 процентов. Побочных эффектов при этом ни у кого не наблюдалось.

Сейчас в Австралии учёные проводят ещё одно исследование. Оно связано с изучением связи между омега-3 и агрессией австралийских заключённых. Более ранние данные показывали, что чем ниже уровень омега-3 в организме, тем больше заключённый склонен к агрессивному поведению.

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