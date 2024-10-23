Учёные начали насильно лишать раковые клетки жиров. Этому есть причина

Раковые клетки часто захватывают жиры для своего роста и выживания. Ведущий автор исследования, Эван Лиен, считает, что, нацеливаясь на эту зависимость, можно сделать лечение, вызывающее ферроптоз, более эффективным. Исследовательская группа показала на клеточных моделях, что сокращение наличия жиров повышает чувствительность раковых клеток к ферроптозу.

Хотя для подтверждения этих выводов на других моделях рака требуется больше исследований, это открытие предлагает новые стратегии питания, которые могут дополнить существующие методы терапии.

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