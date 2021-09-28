Учёные начали тестировать таблетки против коронавируса

В понедельник (27 сентября) представители компании Pfizer заявили, что начали тестировать таблетки против COVID-19. "Мы считаем, что борьба с вирусом потребует эффективных методов лечения пациентов, которые заразились инфекцией или подверглись воздействию вируса", - отметил Микаэль Долстен, главный научный сотрудник компании.

Сейчас уже несколько фармацевтических компаний работают над созданием препаратов, имеющих противовирусный эффект. Они действуют подобно "Тамифлю", то есть не дают болезни перейти в тяжёлую стадию. Pfizer же будет проводить испытания препарата PF-07321332, который начал создаваться в марте прошлого года и является первым лекарством, разработанным специально для борьбы с коронавирусом.