Учёные начали тестировать таблетки против коронавируса

Учёные начали тестировать таблетки против коронавирусаЭтим занялись сотрудники компании Pfizer
В понедельник (27 сентября) представители компании Pfizer заявили, что начали тестировать таблетки против COVID-19. "Мы считаем, что борьба с вирусом потребует эффективных методов лечения пациентов, которые заразились инфекцией или подверглись воздействию вируса", - отметил Микаэль Долстен, главный научный сотрудник компании.
Сейчас уже несколько фармацевтических компаний работают над созданием препаратов, имеющих противовирусный эффект. Они действуют подобно "Тамифлю", то есть не дают болезни перейти в тяжёлую стадию. Pfizer же будет проводить испытания препарата PF-07321332, который начал создаваться в марте прошлого года и является первым лекарством, разработанным специально для борьбы с коронавирусом.
В эксперименте примут участие 2660 взрослых, заражённых COVID-19. Тестироваться эффективность препарата будет в сочетании с ритонавиром, новым лекарством от ВИЧ. Некоторые испытуемые будут принимать два раза в день в течение 5-10 дней PF-07321332 и ритонавир, а некоторые - плацебо. Цель исследования - понять, насколько безопасным и эффективным окажется его применение для предотвращения болезни на 14-й день.
Если всё пройдёт успешно, то новый препарат будет помогать при лечении коронавируса. Правда, только на самых ранних стадиях заражения.