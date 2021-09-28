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Учёные начали тестировать таблетки против коронавируса

Этим занялись сотрудники компании Pfizer
Издание Medical Xpress рассказало, чем новые лекарства Pfizer будут отличаться от тех, что уже существуют.
Учёные начали тестировать таблетки против коронавируса

В понедельник (27 сентября) представители компании Pfizer заявили, что начали тестировать таблетки против COVID-19. "Мы считаем, что борьба с вирусом потребует эффективных методов лечения пациентов, которые заразились инфекцией или подверглись воздействию вируса", - отметил Микаэль Долстен, главный научный сотрудник компании.

Сейчас уже несколько фармацевтических компаний работают над созданием препаратов, имеющих противовирусный эффект. Они действуют подобно "Тамифлю", то есть не дают болезни перейти в тяжёлую стадию. Pfizer же будет проводить испытания препарата PF-07321332, который начал создаваться в марте прошлого года и является первым лекарством, разработанным специально для борьбы с коронавирусом.

Учёные начали тестировать таблетки против коронавируса

В эксперименте примут участие 2660 взрослых, заражённых COVID-19. Тестироваться эффективность препарата будет в сочетании с ритонавиром, новым лекарством от ВИЧ. Некоторые испытуемые будут принимать два раза в день в течение 5-10 дней PF-07321332 и ритонавир, а некоторые - плацебо. Цель исследования - понять, насколько безопасным и эффективным окажется его применение для предотвращения болезни на 14-й день.

Если всё пройдёт успешно, то новый препарат будет помогать при лечении коронавируса. Правда, только на самых ранних стадиях заражения.