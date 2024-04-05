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Фитнес и здоровье
Опубликовано 05 апреля 2024, 09:45
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Учёные наконец выяснили, почему проблемы с сердечным ритмом чаще всего возникают утром

Статья, посвящённая этому, опубликована в журнале Circulation Research
Большинство научных исследований показали, что потенциально смертельные нарушения сердечного ритма («желудочковые аритмии») чаще возникают утром, когда люди просыпаются. Но до сих пор не было понятно, почему так происходит именно в это время суток.
Учёные наконец выяснили, почему проблемы с сердечным ритмом чаще всего возникают утром
© Pixabay/CC0 Public Domain

Эксперименты, проведённые Имперским колледжем Лондона, продемонстрировали, что нарушения работы сердца утром связаны с естественным всплеском гормона стресса кортизола. Пик его уровня приходится на утренние часы.

Учёные наконец выяснили, почему проблемы с сердечным ритмом чаще всего возникают утром
© Johns Hopkins Medicine

В ходе исследования на мышах специалисты обнаружили, что кортизол связывается со специфическим рецептором в клетках сердца. Этот рецептор перемещается в ядро, где влияет на гены, регулирующие ионные каналы в клеточной мембране, контролирующие сердцебиение. По мере изменения активности ионных каналов сердце становится гораздо более уязвимым к изменениям ритма.

Циркадный ритм кортизола, или ритм дня и ночи, зависит от сна. Доказано, что уровень гормона кортизола повышается всего за несколько минут до того, как человек просыпается.

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