Учёные наконец выяснили, почему проблемы с сердечным ритмом чаще всего возникают утром

В ходе исследования на мышах специалисты обнаружили, что кортизол связывается со специфическим рецептором в клетках сердца. Этот рецептор перемещается в ядро, где влияет на гены, регулирующие ионные каналы в клеточной мембране, контролирующие сердцебиение. По мере изменения активности ионных каналов сердце становится гораздо более уязвимым к изменениям ритма.

Циркадный ритм кортизола, или ритм дня и ночи, зависит от сна. Доказано, что уровень гормона кортизола повышается всего за несколько минут до того, как человек просыпается.

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