Учёные нашли ещё одну причину, почему чтение полезно для маленьких детей

Учёные нашли ещё одну причину, почему чтение полезно для маленьких детейВ этом исследовании приняли участие более 10 тысяч человек
В ходе нового исследования эксперты из Китая и Великобритании обнаружили, что в раннем детстве ребёнок должен читать по 12 часов в неделю. Благодаря этому у него улучшится работа мозга в дальнейшем.
Учёные из университетов Кембриджа и Уорвика в Великобритании и Университета Фудань в Китае проанализировали данные когорты подросткового мозга и когнитивного развития (ABCD) в США. Участвовали в этом исследовании более 10 тысяч подростков.
Команда специалистов сравнивала характеристики мозга у тех, кто начал читать для удовольствия довольно рано (в возрасте от двух до девяти лет), и у тех, кто начал читать ради удовольствия позже или вообще не начал.
В результате была обнаружена сильная связь между чтением для удовольствия в раннем возрасте и положительными результатами когнитивных тестов в подростковом возрасте. Эти когнитивные тесты оценивали вербальное обучение, развитие речи, память, успеваемость в школе. Также у таких детей было лучше психическое здоровье, меньше признаков стресса и депрессии, они меньше времени в подростковом возрасте проводили перед экраном и обычно дольше спали.
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