Учёные нашли ещё одну причину, почему чтение полезно для маленьких детей

Команда специалистов сравнивала характеристики мозга у тех, кто начал читать для удовольствия довольно рано (в возрасте от двух до девяти лет), и у тех, кто начал читать ради удовольствия позже или вообще не начал.

В результате была обнаружена сильная связь между чтением для удовольствия в раннем возрасте и положительными результатами когнитивных тестов в подростковом возрасте. Эти когнитивные тесты оценивали вербальное обучение, развитие речи, память, успеваемость в школе. Также у таких детей было лучше психическое здоровье, меньше признаков стресса и депрессии, они меньше времени в подростковом возрасте проводили перед экраном и обычно дольше спали.

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