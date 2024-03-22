Учёные нашли причину, по которой нам хочется перекусывать после приёма пищи

Учёные нашли причину, по которой нам хочется перекусывать после приёма пищиВ этом виноваты особые нейроны
Постоянно перекусываете, даже если сытно поели? Возможно, у вас просто очень активные нейроны, связанные с поиском пищи, а не хороший аппетит. Учёные из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе обнаружили в мозгу мышей цепь, которая заставляет их жаждать еды и искать её, даже когда они не голодны. При стимуляции эти клетки заставляют животных хотеть съесть что-нибудь жирное и вкусное (например, шоколад) вместо более полезной еды типа моркови. Люди, к слову, обладают такими же типами клеток.
В отчёте, опубликованном в журнале Nature Communications, впервые были описаны клетки, отвечающие за поиск пищи, в той части ствола мозга мышей, которая обычно связана с паникой, а не с питанием. Эта область называется периакведуктальной серой частью (PAG). Она выполняет примерно одни и те же функции у людей и у мышей.
Активация всей области PAG вызывает резкую паническую реакцию как у мышей, так и у людей. Однако при стимуляции только определённого кластера нейронов PAG (то есть клеток vgat PAG) грызуны начали искать пищу.
При стимуляции лазерным светом клетки vgat PAG активизировались и заставляли мышей бросаться в погоню за добычей, даже если они только что съели большую порцию еды. Эта стимуляция также побуждала мышь следовать за движущимися объектами, которые не являлись пищей, и исследовать всё, что находится в клетке.
Сытые мыши с активированными клетками vgat PAG так сильно жаждали жирной пищи, что были готовы терпеть тряску ногами, чтобы получить еду, чего сытые мыши обычно не делают. Наоборот, когда учёные ввели в организм животных вирус для производства белка, который подавляет активность клеток под воздействием света, мыши стали меньше есть, даже если были очень голодны.
Как и мыши, люди имеют клетки vgat PAG в стволе мозга. Возможно, если эти клетки у человека сверхактивны, он может сильно жаждать еды, даже если не голоден, и получать больше удовольствия от неё.
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