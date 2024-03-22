Учёные нашли причину, по которой нам хочется перекусывать после приёма пищи

В отчёте, опубликованном в журнале Nature Communications, впервые были описаны клетки, отвечающие за поиск пищи, в той части ствола мозга мышей, которая обычно связана с паникой, а не с питанием. Эта область называется периакведуктальной серой частью (PAG). Она выполняет примерно одни и те же функции у людей и у мышей.

Активация всей области PAG вызывает резкую паническую реакцию как у мышей, так и у людей. Однако при стимуляции только определённого кластера нейронов PAG (то есть клеток vgat PAG) грызуны начали искать пищу.

При стимуляции лазерным светом клетки vgat PAG активизировались и заставляли мышей бросаться в погоню за добычей, даже если они только что съели большую порцию еды. Эта стимуляция также побуждала мышь следовать за движущимися объектами, которые не являлись пищей, и исследовать всё, что находится в клетке.

Сытые мыши с активированными клетками vgat PAG так сильно жаждали жирной пищи, что были готовы терпеть тряску ногами, чтобы получить еду, чего сытые мыши обычно не делают. Наоборот, когда учёные ввели в организм животных вирус для производства белка, который подавляет активность клеток под воздействием света, мыши стали меньше есть, даже если были очень голодны.

Как и мыши, люди имеют клетки vgat PAG в стволе мозга. Возможно, если эти клетки у человека сверхактивны, он может сильно жаждать еды, даже если не голоден, и получать больше удовольствия от неё.

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