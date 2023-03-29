Учёные нашли самые эффективные способы получить вдохновение

Учёные нашли самые эффективные способы получить вдохновениеЭто вовсе не алкоголь или наркотики
Исследователи из Университета Эссекса и Берлинского университета имени Гумбольдта обнаружили, что наркотики - это как раз наименее эффективный способ стимуляции воображения. А вот лучших - всего три.
Фото: Career Professionals of Canada
Согласно результатам нового исследования, лучше всего для вдохновения подходят три метода. Это медитация, знакомство с культурой, программы тренировок. Такой вывод был сделан после анализа учёными нескольких сотен научных статей.
Знакомство с культурой включает в себя при этом, например, обучение на границей.
В ходе исследования эксперты узнали, что обучение, содержащее интеллектуальные техники, раскрывающие творческий процесс, имеет лучшие долгосрочные последствия. Практика осознанности (медитация, открытое мышление) на короткое время может стимулировать воображение. Наконец, посещение других стран и знакомство с их культурой расширяет кругозор.
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