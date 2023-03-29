Учёные нашли самые эффективные способы получить вдохновение

Знакомство с культурой включает в себя при этом, например, обучение на границей.

В ходе исследования эксперты узнали, что обучение, содержащее интеллектуальные техники, раскрывающие творческий процесс, имеет лучшие долгосрочные последствия. Практика осознанности (медитация, открытое мышление) на короткое время может стимулировать воображение. Наконец, посещение других стран и знакомство с их культурой расширяет кругозор.

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