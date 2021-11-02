Учёные нашли способ эффективного лечения одного из самых опасных заболеваний лёгких

Команда российских исследователей из Уральского федерального университета совместно с коллегами из других стран (Индии, Египта, Саудовской Аравии) открыли вещества, позволяющие повысить эффективность лечения синдрома острого повреждения лёгких. Все данные были опубликованы в издании International Immunopharmacology.

Синдром острого повреждения лёгких представляет собой заболевание, которое способствует развитию отёка лёгких и снижению уровня насыщения крови кислородом. Этот синдром может быть вызван вирусом гриппа А, коронавирусом. Бывают случаи, когда он возникает после операций на сердце либо аорте.