Учёные нашли способ эффективного лечения одного из самых опасных заболеваний лёгких

Учёные нашли способ эффективного лечения одного из самых опасных заболеваний лёгкихЭтот метод поможет пациентам с синдромом острого повреждения лёгких
Команда российских исследователей из Уральского федерального университета совместно с коллегами из других стран (Индии, Египта, Саудовской Аравии) открыли вещества, позволяющие повысить эффективность лечения синдрома острого повреждения лёгких. Все данные были опубликованы в издании International Immunopharmacology.
Синдром острого повреждения лёгких представляет собой заболевание, которое способствует развитию отёка лёгких и снижению уровня насыщения крови кислородом. Этот синдром может быть вызван вирусом гриппа А, коронавирусом. Бывают случаи, когда он возникает после операций на сердце либо аорте.
Учёные благодаря экспериментам на животных нашли особые вещества, которые препятствуют развитию воспалений, оказывают терапевтическое воздействие на организм человека. Они называются изофлавоноиды, или фитоэстрогены. Существуют два вида подобных веществ: синтетические и природные. Больший эффект дают природные: их добывают из цветков и корней кудзу, цветков красного клевера и соевой мелассы. Учёным также удалось найти безопасный способ получения изофлавоноидов. Что касается их конкретных названий таких веществ, то это биоханин А, дайдзеин, генистеин, генистеин-3'-сульфонат натрия, формонентин.
Изофлавоноиды способны помочь пациентам и при лечении онкологических заболеваний, диабета второго типа. Использовать эти вещества можно и для повышения иммунитета, а также в антивозрастной терапии.