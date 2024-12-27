Учёные научились «приказывать» стволовым клеткам формировать определенные органы

Исследователи из Cedars-Sinai и UCSF создали клетки, которые направляют стволовые клетки на рост в определенные ткани. Эти «организаторы» подают сигналы, которые подталкивают стволовые клетки к развитию в такие органы, как сердце или нервная система.

Исследователи использовали белки, чтобы помочь клеткам-организаторам соединиться со стволовыми клетками и выработать сигнальные молекулы, известные как морфогены. Эти молекулы помогают клеткам определить свою роль в организме, формируя градиенты, которые направляют развитие. В ходе испытаний стволовые клетки были направлены на формирование структур, напоминающих органы, в том числе сердцеподобной структуры с кровеносными сосудами.

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