Учёные назвали 10 шагов, которые нужно сделать для борьбы с лишним весом

Учёные назвали 10 шагов, которые нужно сделать для борьбы с лишним весомОни не требуют много усилий, но при этом довольно действенные
Зачастую набор веса, сообщается в материале, связан не со значительным перееданием, а с употреблением всего лишь на 100-200 калорий больше, чем необходимо организму. Корректировка питания и физической активности поможет предотвратить это. Необходимо всего лишь есть на эти 100-200 калорий в день меньше или же избавляться от них с помощью спорта - такой метод называется "подход небольших изменений", а его автором является Джеймс Хилл.
Проанализировав результаты применения этого подхода среди 3372 человек (возраст - 18-60 лет, 65 процентов - женщины), авторы материала пришли к выводу, что приверженцы этого метода набирали почти на один килограмм меньше за 8-12 месяцев. Кроме того, подход доказал свою эффективность для снижения веса. Вот некоторые из рекомендаций на основе проведённых тестов:
- Проходите пешком одну автобусную остановку. Такая ходьба поможет сжечь от 60 до 120 калорий.
- Не ешьте вредные гарниры. К примеру, жареные чипсы, которые идут вместе с некоторыми блюдами, содержат несколько сотен калорий. Лучше вместо них взять салат или овощи - так вы будете съедать до 200 калорий меньше.
- Замените обычные напитки диетическими. Это позволит употреблять на 145 калорий меньше в день. Правда, последние исследования говорят о вреде диетических газировок, поэтому вместо них лучше пейте простую воду.
- Выберите американо вместо латте. Молоко в латте содержит до 186 калорий.
- Добавляйте на одну столовую ложку масла меньше. Дело в том, что одна столовая ложка оливкового масла - это немного больше 100 калорий.
- Ешьте только половину сладкого продукта в день. Например, если вы съедите лишь полбатончика KitKat, то организм получит на 102 калория меньше.
- Берите для обжаривания на одну-две картошки меньше. Один картофель средней степени обжарки может включать до 200 калорий.
- Разговаривайте по телефону во время прогулки. Во время 30-минутного разговора вы сможете избавиться от 100 калорий.
- Исключите из рациона сладкое. Это - в зависимости от продукта, от которого вы отказываетесь - позволит употреблять на 100-200 калорий меньше.
- Гуляйте с собакой в быстром темпе ежедневно 30 минут. Быстрая ходьба поможет сжечь больше 150 калорий.
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