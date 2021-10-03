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Учёные назвали 10 шагов, которые нужно сделать для борьбы с лишним весом

Они не требуют много усилий, но при этом довольно действенные
Издание The Conversation поделилось списком способов снижения веса, которые помогут постепенно избавляться от лишних килограммов.
Учёные назвали 10 шагов, которые нужно сделать для борьбы с лишним весом

Зачастую набор веса, сообщается в материале, связан не со значительным перееданием, а с употреблением всего лишь на 100-200 калорий больше, чем необходимо организму. Корректировка питания и физической активности поможет предотвратить это. Необходимо всего лишь есть на эти 100-200 калорий в день меньше или же избавляться от них с помощью спорта - такой метод называется "подход небольших изменений", а его автором является Джеймс Хилл.

Проанализировав результаты применения этого подхода среди 3372 человек (возраст - 18-60 лет, 65 процентов - женщины), авторы материала пришли к выводу, что приверженцы этого метода набирали почти на один килограмм меньше за 8-12 месяцев. Кроме того, подход доказал свою эффективность для снижения веса. Вот некоторые из рекомендаций на основе проведённых тестов:

  1. Проходите пешком одну автобусную остановку. Такая ходьба поможет сжечь от 60 до 120 калорий.
  1. Не ешьте вредные гарниры. К примеру, жареные чипсы, которые идут вместе с некоторыми блюдами, содержат несколько сотен калорий. Лучше вместо них взять салат или овощи - так вы будете съедать до 200 калорий меньше.
  1. Замените обычные напитки диетическими. Это позволит употреблять на 145 калорий меньше в день. Правда, последние исследования говорят о вреде диетических газировок, поэтому вместо них лучше пейте простую воду.
  1. Выберите американо вместо латте. Молоко в латте содержит до 186 калорий.
  1. Добавляйте на одну столовую ложку масла меньше. Дело в том, что одна столовая ложка оливкового масла - это немного больше 100 калорий.
Учёные назвали 10 шагов, которые нужно сделать для борьбы с лишним весом
  1. Ешьте только половину сладкого продукта в день. Например, если вы съедите лишь полбатончика KitKat, то организм получит на 102 калория меньше.
  1. Берите для обжаривания на одну-две картошки меньше. Один картофель средней степени обжарки может включать до 200 калорий.
  1. Разговаривайте по телефону во время прогулки. Во время 30-минутного разговора вы сможете избавиться от 100 калорий.
  1. Исключите из рациона сладкое. Это - в зависимости от продукта, от которого вы отказываетесь - позволит употреблять на 100-200 калорий меньше.
  1. Гуляйте с собакой в быстром темпе ежедневно 30 минут. Быстрая ходьба поможет сжечь больше 150 калорий.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.