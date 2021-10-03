Учёные назвали 10 шагов, которые нужно сделать для борьбы с лишним весом

Зачастую набор веса, сообщается в материале, связан не со значительным перееданием, а с употреблением всего лишь на 100-200 калорий больше, чем необходимо организму. Корректировка питания и физической активности поможет предотвратить это. Необходимо всего лишь есть на эти 100-200 калорий в день меньше или же избавляться от них с помощью спорта - такой метод называется "подход небольших изменений", а его автором является Джеймс Хилл.

Проанализировав результаты применения этого подхода среди 3372 человек (возраст - 18-60 лет, 65 процентов - женщины), авторы материала пришли к выводу, что приверженцы этого метода набирали почти на один килограмм меньше за 8-12 месяцев. Кроме того, подход доказал свою эффективность для снижения веса. Вот некоторые из рекомендаций на основе проведённых тестов:

Проходите пешком одну автобусную остановку. Такая ходьба поможет сжечь от 60 до 120 калорий.

Не ешьте вредные гарниры. К примеру, жареные чипсы, которые идут вместе с некоторыми блюдами, содержат несколько сотен калорий. Лучше вместо них взять салат или овощи - так вы будете съедать до 200 калорий меньше.

Замените обычные напитки диетическими. Это позволит употреблять на 145 калорий меньше в день. Правда, последние исследования говорят о вреде диетических газировок, поэтому вместо них лучше пейте простую воду.

Выберите американо вместо латте. Молоко в латте содержит до 186 калорий.