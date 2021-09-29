Фитнес и здоровье
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Учёные назвали действенный способ снизить давление без лекарств

Для этого нужно обратиться к физической активности
По словам российских и зарубежных исследователей, при гипертонии могут оказаться полезными физические нагрузки. Об этом пишет "Лайф".
Учёные назвали действенный способ снизить давление без лекарств

Сотрудники Сибирского федерального университета совместно с зарубежными коллегами выяснили, что женщинам, страдающим от повышенного давления, поможет аэробика. Учёные также самостоятельно составили оздоровительный комплекс для гипертоников.

Учёные назвали действенный способ снизить давление без лекарств

Однако, как отмечает Александр Осипов, доцент кафедры физической культуры СФУ, кандидат педагогических наук, пока что в научной среде нет однозначного мнения по поводу вида физической нагрузки при гипертонии. Кто-то говорит, что полезные такие виды активности, как бег, ходьба, велопрогулки, а кто-то рекомендует за тренировки с отягощениями. В разработанном комплексе авторы исследования объединили все эти виды.

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