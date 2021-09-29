Учёные назвали действенный способ снизить давление без лекарств

Однако, как отмечает Александр Осипов, доцент кафедры физической культуры СФУ, кандидат педагогических наук, пока что в научной среде нет однозначного мнения по поводу вида физической нагрузки при гипертонии. Кто-то говорит, что полезные такие виды активности, как бег, ходьба, велопрогулки, а кто-то рекомендует за тренировки с отягощениями. В разработанном комплексе авторы исследования объединили все эти виды.

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