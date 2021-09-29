Учёные назвали действенный способ снизить давление без лекарств

Учёные назвали действенный способ снизить давление без лекарствДля этого нужно обратиться к физической активности
Сотрудники Сибирского федерального университета совместно с зарубежными коллегами выяснили, что женщинам, страдающим от повышенного давления, поможет аэробика. Учёные также самостоятельно составили оздоровительный комплекс для гипертоников.
Однако, как отмечает Александр Осипов, доцент кафедры физической культуры СФУ, кандидат педагогических наук, пока что в научной среде нет однозначного мнения по поводу вида физической нагрузки при гипертонии. Кто-то говорит, что полезные такие виды активности, как бег, ходьба, велопрогулки, а кто-то рекомендует за тренировки с отягощениями. В разработанном комплексе авторы исследования объединили все эти виды.
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