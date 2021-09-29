Учёные назвали истинную причину смерти из-за недосыпа - дело не в мозге

У нашего организма есть потребности, пишет автор. Некоторые из них - жизненно необходимые. Одна из таких - сон. Он нужен для поддержания постоянства "внутренней среды организма" (то есть гомеостаза). Если человека лишить сна, то это приведёт к нарушению гомеостаза, стрессу и, впоследствии, к смерти.

Ответ на вопрос о том, сколько нужно спать, зависит от многих факторов. Из них - гены, иммунитет, возраст, состояние нервной системы. Есть ещё и гигиена сна, то есть правила, которые нужно соблюдать, чтобы сон был хорошим.