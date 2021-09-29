Учёные назвали истинную причину смерти из-за недосыпа - дело не в мозге

Учёные назвали истинную причину смерти из-за недосыпа - дело не в мозгеНа самом деле перестают работать внутренние органы
У нашего организма есть потребности, пишет автор. Некоторые из них - жизненно необходимые. Одна из таких - сон. Он нужен для поддержания постоянства "внутренней среды организма" (то есть гомеостаза). Если человека лишить сна, то это приведёт к нарушению гомеостаза, стрессу и, впоследствии, к смерти.
Ответ на вопрос о том, сколько нужно спать, зависит от многих факторов. Из них - гены, иммунитет, возраст, состояние нервной системы. Есть ещё и гигиена сна, то есть правила, которые нужно соблюдать, чтобы сон был хорошим.
Существует несколько фаз сна. Это фаза отдыха, фаза сновидений (в этот момент мозг бодрствует). А просыпаться лучше всего тогда, когда активность мозга "почти бодрствующая". Определить этот момент у другого человека можно так: если он спал неподвижно, а затем стал ворочаться, то можно будить.
Если же вернуться к вопросу о недосыпе, то важен факт, что в этом случае первым делом страдают внутренние органы. Исследования доказали, что если лабораторной крысе не дать спать, то она умрёт к концу третьей недели. Причём из-за того, что у неё начались проблемы с ЖКТ и сердечно-сосудистой системой, а не с головным мозгом, как можно предположить. Более того, наиболее частая причина смерти животных, лишённых сна, - тотальное воспаление кишечника. Затем возникает сепсис, а после - смерть.