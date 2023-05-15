Фитнес и здоровье
21:37, 15 мая 2023
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Учёные назвали лучшие напитки, которые снижают стресс и улучшают сон

И это определённые виды чая

В одном исследовании, опубликованном в этом году, отмечается, что на качество, продолжительность и эффективность сна могут оказывать влияние сразу несколько видов чая.

Учёные обнаружили, что улучшить сон помогают такие чаи, как зелёный чай, чай с немецкой ромашкой, лавандой, розой, жасмином, пассифлорой. Причём оказывают они наибольший полезный эффект среди всех видов чая.

Учёные назвали лучшие напитки, которые снижают стресс и улучшают сон

Sleep Foundation

Исследование показало, что эти виды чая могут снизить стресс, улучшить сон, способствовать расслаблению.

В научных работах также говорится, что зелёный чай, улун, типичный британский чай оказывают влияние на организм даже при употреблении всего двух чашек в день.

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