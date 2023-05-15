Учёные назвали лучшие напитки, которые снижают стресс и улучшают сон

Учёные назвали лучшие напитки, которые снижают стресс и улучшают сонИ это определённые виды чая
В одном исследовании, опубликованном в этом году, отмечается, что на качество, продолжительность и эффективность сна могут оказывать влияние сразу несколько видов чая.
Учёные обнаружили, что улучшить сон помогают такие чаи, как зелёный чай, чай с немецкой ромашкой, лавандой, розой, жасмином, пассифлорой. Причём оказывают они наибольший полезный эффект среди всех видов чая.
Исследование показало, что эти виды чая могут снизить стресс, улучшить сон, способствовать расслаблению.
В научных работах также говорится, что зелёный чай, улун, типичный британский чай оказывают влияние на организм даже при употреблении всего двух чашек в день.
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