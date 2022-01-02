Учёные назвали продлевающую жизнь сладость

Как пишет Express, исследования, проведённые в Гарварде, показали, что люди, которые ели шоколад, жили на год дольше, чем те, кто не ел. У тех, кто ел три плитки шоколада в месяц, риск преждевременной смерти был на 36% ниже.

Учёные пришли к выводу, что регулярное употребление тёмного шоколада снижает смертность от сердечно-сосудистых заболеваний или рака.

Польза тёмного шоколада для здоровья объясняется содержанием в нём флавоноидов, которые обладают антиоксидантными свойствами. Как правило, чем выше концентрация какао в тёмном шоколаде, тем больше в нём активных веществ.