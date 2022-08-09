Учёные: недостаток витамина B9 ведёт к раку и повреждению ДНК

Учёные: недостаток витамина B9 ведёт к раку и повреждению ДНКПо-другому этот витамин называется фолиевой кислотой
Исследование 2002 года, опубликованное в научном издании Nature, показало, что рак у человека может развиться из-за недостатка витамина B9, то есть фолиевой кислоты. Также в статье указано, что дефицит этого витамина может «вызвать повреждение ДНК».
Подтверждается этот вывод и в других исследованиях. Например, в работе 2018 года, которая опубликована в Current Nutrition Reports, говорится, что недостаток фолиевой кислоты увеличивает риск развития многих разновидностей рака.
Согласно Национальной службе здравоохранения Великобритании, нехватка фолиевой кислоты повышает вероятность возникновения рака толстого кишечника.
Причём встречается дефицит этого элемента нередко. В Великобритании, например, чаще всего регистрируют такое состояние у людей старшего возраста (75 лет и старше).
При приёме пищевых добавок с этим витамином нужно тоже быть осторожным. Дело в том, что злоупотребление такими добавками тоже может привести в раку.
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