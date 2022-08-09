Учёные: недостаток витамина B9 ведёт к раку и повреждению ДНК

Исследование 2002 года, опубликованное в научном издании Nature, показало, что рак у человека может развиться из-за недостатка витамина B9, то есть фолиевой кислоты. Также в статье указано, что дефицит этого витамина может «вызвать повреждение ДНК».

Подтверждается этот вывод и в других исследованиях. Например, в работе 2018 года, которая опубликована в Current Nutrition Reports, говорится, что недостаток фолиевой кислоты увеличивает риск развития многих разновидностей рака.

Согласно Национальной службе здравоохранения Великобритании, нехватка фолиевой кислоты повышает вероятность возникновения рака толстого кишечника.