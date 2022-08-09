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Учёные: недостаток витамина B9 ведёт к раку и повреждению ДНК

По-другому этот витамин называется фолиевой кислотой
Один из способов снизить вероятность развития рака - проверить, есть ли у вас дефицит фолиевой кислоты. Этот витамин можно получить из бобовых и из листовых овощей тёмно-зелёного цвета. Учёные обнаружили, что его недостаток также может способствовать повреждению ДНК.
Учёные: недостаток витамина B9 ведёт к раку и повреждению ДНК

Исследование 2002 года, опубликованное в научном издании Nature, показало, что рак у человека может развиться из-за недостатка витамина B9, то есть фолиевой кислоты. Также в статье указано, что дефицит этого витамина может «вызвать повреждение ДНК».

Подтверждается этот вывод и в других исследованиях. Например, в работе 2018 года, которая опубликована в Current Nutrition Reports, говорится, что недостаток фолиевой кислоты увеличивает риск развития многих разновидностей рака.

Согласно Национальной службе здравоохранения Великобритании, нехватка фолиевой кислоты повышает вероятность возникновения рака толстого кишечника.

Учёные: недостаток витамина B9 ведёт к раку и повреждению ДНК

Причём встречается дефицит этого элемента нередко. В Великобритании, например, чаще всего регистрируют такое состояние у людей старшего возраста (75 лет и старше).

При приёме пищевых добавок с этим витамином нужно тоже быть осторожным. Дело в том, что злоупотребление такими добавками тоже может привести в раку.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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