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Фитнес и здоровье
Опубликовано 12 марта 2024, 22:30
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Учёные обнаружили белок, который отвечает за ощущение холода

Результаты этого исследования опубликованы в журнале Nature Neuroscience
Специалисты из Мичиганского университета наконец определили белок, ответственный за ощущение холода у человека. Он связан с особым геном.

В рамках недавнего исследования команда учёных из Института наук о жизни и Колледжа литературы, науки и искусств Мичиганского университета проверила одну гипотезу на мышах, у которых не было гена белка GluK2. Эти мыши, как можно догадаться, не могли производить белок, связанный с ощущением сильного холода.

Учёные обнаружили белок, который отвечает за ощущение холода
© GenM

В ходе нескольких экспериментов обнаружилось, что лабораторные мыши нормально реагировали на высокие, тёплые и низкие температуры, но не проявляли никакой реакции на ядовитый холод.

В основном белок GluK2 находится в нейронах головного мозга, где получает химические сигналы для облегчения установления связи между нейронами. Также это вещество производится в сенсорных нейронах периферической нервной системы (за пределами головного и спинного мозга).