Учёные обнаружили белок, который отвечает за ощущение холода

В ходе нескольких экспериментов обнаружилось, что лабораторные мыши нормально реагировали на высокие, тёплые и низкие температуры, но не проявляли никакой реакции на ядовитый холод.

В основном белок GluK2 находится в нейронах головного мозга, где получает химические сигналы для облегчения установления связи между нейронами. Также это вещество производится в сенсорных нейронах периферической нервной системы (за пределами головного и спинного мозга).