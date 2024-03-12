Учёные обнаружили белок, который отвечает за ощущение холода

Учёные обнаружили белок, который отвечает за ощущение холодаРезультаты этого исследования опубликованы в журнале Nature Neuroscience
В рамках недавнего исследования команда учёных из Института наук о жизни и Колледжа литературы, науки и искусств Мичиганского университета проверила одну гипотезу на мышах, у которых не было гена белка GluK2. Эти мыши, как можно догадаться, не могли производить белок, связанный с ощущением сильного холода.
В ходе нескольких экспериментов обнаружилось, что лабораторные мыши нормально реагировали на высокие, тёплые и низкие температуры, но не проявляли никакой реакции на ядовитый холод.
В основном белок GluK2 находится в нейронах головного мозга, где получает химические сигналы для облегчения установления связи между нейронами. Также это вещество производится в сенсорных нейронах периферической нервной системы (за пределами головного и спинного мозга).