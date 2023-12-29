Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Рамблер&ID
Фитнес и здоровье
11:15, 29 декабря 2023
1 мин.

Учёные обнаружили, что депрессия, диабет и недостаток витамина D повышают риск раннего возникновения деменции

На это указывают результаты нового исследования

По статистике, в Великобритании примерно у 70 тысяч человек деменция возникла преждевременно. То есть до 65 лет.

В ходе недавнего исследования учёные проанализировали данные более чем 350 тысяч человек в возрасте до 65 лет по всей Великобритании. Оказалось, что выше всего риск возникновения старческого слабоумия у тех, кто страдает депрессией, сахарным диабетом и дефицитом витамина D.

Учёные обнаружили, что депрессия, диабет и недостаток витамина D повышают риск раннего возникновения деменции
© Brooklyn Pointe

Деменция в относительно молодом возрасте имеет очень серьёзные последствия для человека. И связано это с тем, что у людей обычно в этот период есть работа, дети, общественная жизнь.

Также часто считается, что причина возникновения деменции — генетическая.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Новости партнеров
Новости партнеров