Учёные обнаружили, что депрессия, диабет и недостаток витамина D повышают риск раннего возникновения деменции

Деменция в относительно молодом возрасте имеет очень серьёзные последствия для человека. И связано это с тем, что у людей обычно в этот период есть работа, дети, общественная жизнь.

Также часто считается, что причина возникновения деменции — генетическая.

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