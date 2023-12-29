Учёные обнаружили, что депрессия, диабет и недостаток витамина D повышают риск раннего возникновения деменции

Учёные обнаружили, что депрессия, диабет и недостаток витамина D повышают риск раннего возникновения деменцииНа это указывают результаты нового исследования
По статистике, в Великобритании примерно у 70 тысяч человек деменция возникла преждевременно. То есть до 65 лет.
В ходе недавнего исследования учёные проанализировали данные более чем 350 тысяч человек в возрасте до 65 лет по всей Великобритании. Оказалось, что выше всего риск возникновения старческого слабоумия у тех, кто страдает депрессией, сахарным диабетом и дефицитом витамина D.
Деменция в относительно молодом возрасте имеет очень серьёзные последствия для человека. И связано это с тем, что у людей обычно в этот период есть работа, дети, общественная жизнь.
Также часто считается, что причина возникновения деменции — генетическая.
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