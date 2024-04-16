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Фитнес и здоровье
Опубликовано 16 апреля 2024, 14:15
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Учёные обнаружили, что грызуны умеют считать

Точнее, эту способность у них можно развить
Команда специалистов из Городского университета Гонконга (CityUHK) и Китайского университета Гонконга (CUHK) выяснила, что у крыс действительно есть чувство счёта. Об этом подробнее говорится в журнале Science Advances.
Учёные обнаружили, что грызуны умеют считать
© Little Miami

В новом инновационном исследовании учёные использовали задачи численного обучения, методы манипулирования мозгом и модели искусственного интеллекта, чтобы выяснить, умеют ли крысы считать. Команда разработала алгоритм генерации стимулов, которые позволили животным сосредоточиться только на цифрах и минимизировать другие отвлекающие факторы.

Учёные обнаружили, что грызуны умеют считать
© City University of Hong Kong

Оказалось, что крысы, не имевшие ранее никаких предварительных знаний о числах, смогли развить чувство счёта при обучении звукам, обозначающим два или три числа. Это было видно по тому, как грызуны постоянно концентрировались на количестве звуков при выборе пищевого вознаграждения.

Кроме того, исследователи обнаружили, что при блокировке у крыс задней теменной коры (одна из областей мозга) у них ухудшалась способность понимать числа, но не чувство величины. Это значит, что в их мозгу есть определённая область, связанная с работой над числами.

Источник:Medical Xpress
Автор:Валерия Филимонова
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