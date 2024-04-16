Учёные обнаружили, что грызуны умеют считать

Оказалось, что крысы, не имевшие ранее никаких предварительных знаний о числах, смогли развить чувство счёта при обучении звукам, обозначающим два или три числа. Это было видно по тому, как грызуны постоянно концентрировались на количестве звуков при выборе пищевого вознаграждения.

Кроме того, исследователи обнаружили, что при блокировке у крыс задней теменной коры (одна из областей мозга) у них ухудшалась способность понимать числа, но не чувство величины. Это значит, что в их мозгу есть определённая область, связанная с работой над числами.