Учёные обнаружили, что люди, гуляющие около рек и каналов, чувствуют себя лучше остальных

Учёные обнаружили, что люди, гуляющие около рек и каналов, чувствуют себя лучше остальныхЭто стало известно недавно
По словам профессора Андреа Мечелли из Королевского колледжа Лондона, в каналах и реках находится не только вода, но и большое количество различных растений и деревьев. Получается, что психическое благополучие людей связано как зелёными, так и с голубыми пространствами. Также в реках и каналах обитают животные.
Согласно результатам нового исследования, после посещения рек и каналов у людей улучшалось психическое состояние. Причём сохранялся этот эффект в течение суток после этого.
Доктор Амир Хан, посол Canal & River Trust, отметил, что исследования просто подтвердили то, что многие знали интуитивно. То есть пользу для общего самочувствия человека прогулок у воды.
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