Учёные обнаружили, что люди, гуляющие около рек и каналов, чувствуют себя лучше остальных

По словам профессора Андреа Мечелли из Королевского колледжа Лондона, в каналах и реках находится не только вода, но и большое количество различных растений и деревьев. Получается, что психическое благополучие людей связано как зелёными, так и с голубыми пространствами. Также в реках и каналах обитают животные.

Согласно результатам нового исследования, после посещения рек и каналов у людей улучшалось психическое состояние. Причём сохранялся этот эффект в течение суток после этого.