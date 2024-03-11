Учёные обнаружили, что мозг полиглотов по-другому обрабатывает их родной язык

В рамках нового исследования учёные хотели выяснить, что происходит в мозгу полиглотов, когда они слушают языки, которыми владеют на разных уровнях.

Для эксперимента специалисты отобрали 34 полиглота, каждый из которых хотя бы в той или иной степени владел пятью или более языками, но не был двуязычным или многоязычным с младенчества. Среди участников 16 человек разговаривали на 10 или более языках, в том числе один — на 54 языках.

Каждого участника сканировали с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ), пока они слушали отрывки, прочитанные на восьми разных языках. Их также сканировали, пока они слушали четыре языка, на которых они вообще не говорили.

Результаты сканирования мозга показали, что языковая сеть активизировалась сильнее всего, когда участники слушали языки, которыми они владели лучше всего. Но это не относилось к родным языкам, которые активизировали языковую сеть гораздо меньше, чем неродные. Получается, что люди в такой степени владеют родным языком, что их языковой сети не нужно прилагать особых усилий для его интерпретации.