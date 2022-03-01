Учёные обнаружили, что мясо помогает жить дольше

Исследователи из Университета Аделаиды (Австралия) изучили влияние на здоровье человека мясных продуктов. В результате выяснилось, что мясо помогает людям жить дольше. Кроме того, по словам сотрудника университета доктора Вэньпин Ю, человечество на протяжении долгого времени жило и развивалось именно благодаря употреблению большого количества мяса. Данные проведённого исследования были опубликованы в издании The International Journal of General Medicine.

Учёные определили, какое влияние оказывает мясо на жителей более 170 стран. Оказалось, что уровень потребления мяса может обеспечить ожидаемую продолжительность жизни вне зависимости от других факторов (общее потребление калорий, ожирение, жизнь в городе, финансовое состояние). Такого же результата не удалось достичь при употреблении зерновых продуктов и корнеплодов.