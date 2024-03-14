Учёные обнаружили, что школьницы с ожирением часто страдают от болей в мышцах и суставах

Учёные обнаружили, что школьницы с ожирением часто страдают от болей в мышцах и суставахА вот к мальчикам это не относится
Результаты нового исследования, опубликованные в Archives of Disease in Childhood, охватили анонимные данные о 120 тысячах детей. Учёные обнаружили, что девочки с ожирением в 1,7 раза чаще, чем девочки со здоровым весом, обращались хотя бы к одному врачу по поводу симптомов, связанных с мышцами и скелетом, или какого-либо диагноза.
Наиболее частым симптомом у девочек была боль в коленях. За ней следовала боль в спине. По мнению специалистов, проблемы опорно-двигательного аппарата могут быть связаны с избыточным весом, создающим дополнительную нагрузку на суставы тела. Однако необходимо провести дополнительные исследования, чтобы понять, почему такое происходит у девочек, а не у мальчиков.
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