Учёные обнаружили, что сплетни могут принести пользу людям

В ходе исследования, результаты которого опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, учёные при помощи компьютерного моделирования попытались ответить на вопрос «Как сплетни превратились в популярное времяпрепровождение?»

Оказалось, что люди с большей вероятностью готовы сотрудничать в присутствии известного сплетника. Всё потому, что они хотят защитить свою репутацию и не стать жертвой слухов.

В целом сплетни, по словам экспертов, распространяются из-за особенностей обмена информацией. Те, кому рассказывают сплетни, начинают себя вести так, чтобы в дальнейшем не стать объектом насмешек. Это удерживает их от эгоистичного поведения.