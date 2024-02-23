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Фитнес и здоровье
Опубликовано 23 февраля 2024, 16:30
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Учёные обнаружили, что сплетни могут принести пользу людям

Вот в чём их преимущество
У сплетников всегда плохая репутация. Однако специалисты из Университета Мэриленда и Стэнфордского университета говорят, что различные слухи могут быть даже полезны для общества.

Исследователи говорят, что сплетни, то есть обмен личной информацией об отсутствующих третьих лицах, могут принести некую социальную выгоду. В частности, они хороши для распространения информации о репутации людей. В результате человеку будет легче понять, с кем стоит иметь дело, а с кем нет.

Учёные обнаружили, что сплетни могут принести пользу людям
© Makati Medical Center

В ходе исследования, результаты которого опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, учёные при помощи компьютерного моделирования попытались ответить на вопрос «Как сплетни превратились в популярное времяпрепровождение?»

Оказалось, что люди с большей вероятностью готовы сотрудничать в присутствии известного сплетника. Всё потому, что они хотят защитить свою репутацию и не стать жертвой слухов.

В целом сплетни, по словам экспертов, распространяются из-за особенностей обмена информацией. Те, кому рассказывают сплетни, начинают себя вести так, чтобы в дальнейшем не стать объектом насмешек. Это удерживает их от эгоистичного поведения.

Источник:Phys.org
Автор:Валерия Филимонова
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