Учёные обнаружили, что танцоры – лучшие работники. И вот почему

Хорошо известно, что физическая активность имеет множество преимуществ для здоровья: от снижения риска возникновения диабета до профилактики развития ишемической болезни сердца и деменции. Кроме того, исследования показывают, что танец может помочь работникам и всей компании в целом добиться успеха.

Нейробиологи обнаружили, что танец имеет дополнительные преимущества по сравнению с другими формами физических упражнений. Когнитивный психолог и танцор Питер Ловатт отметил, что танцев представляет собой когнитивную деятельность, которая задействует мозг при помощи изучения танцевальных программ, обработки музыки и размышлений о ритме и координации.

Учёные склонны связывать развитые когнитивные навыки с более высокой заработной платой и производительностью. Поскольку танец улучшает когнитивные способности, то он, вероятно, поможет и лучше работать.