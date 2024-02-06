Учёные обнаружили, что у каждого пятого человека, перенёсшего инсульт, развивается деменция

Учёные подсчитали, что более 50% людей, перенёсших инсульт, имеют проблемы с памятью и мышлением в течение последующего года, а у каждого третьего из них деменция будет диагностирована в течение пяти лет.

Исследование, в котором участвовали около 180 тысяч человек, перенёсших инсульт, показало, что риск возникновения деменции был на 80% выше после инсульта.