Учёные обнаружили, что у людей сильно различается скорость зрительного восприятия

Некоторые из нас видят больше «изображений в секунду», чем другие

Результаты одного эксперимента показали, что у разных людей на самом деле может быть очень разная скорость восприятия визуальных сигналов. Другими словами, некоторые видят больше информации за один и тот же период времени, чем остальные.