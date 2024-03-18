Учёные обнаружили, что женщины чаще мужчин получают серьёзные и смертельные травмы в автокатастрофах

Опубликовано 18 марта 2024, 19:30
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Учёные обнаружили, что женщины чаще мужчин получают серьёзные и смертельные травмы в автокатастрофахВсё потому, что их организм на это реагирует иначе
Известно, что в целом ежегодно в автомобильных катастрофах погибает больше мужчин, а не женщин. Тем не менее женщины чаще, чем представители мужского пола, погибают в авариях одинаковой степени тяжести и на 73% чаще они получают серьёзные травмы при лобовом столкновении.
Новое исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Public Health, показало, что гендерные предубеждения в дизайне и безопасности автомобилей могут привести к различиям в типе и тяжести травм, полученных мужчинами и женщинами в ДТП. Например, женщины чаще прибывают в травматологическое отделение с признаками шока, чем мужчины. И это не зависит от тяжести травмы.
Анализ более чем 56 000 жертв автокатастроф (половина из них была женского пола) продемонстрировал, что мужчины в автокатастрофах получают больше травм в целом, а женщины чаще страдают от травм таза и печени.
Также, возможно, некоторые травмы оказывают иное влияние на женский организм по сравнению с мужским или организм женщин справляется с потерей крови не так, как мужской.
Источник:Everyday Health
Автор:Валерия Филимонова
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