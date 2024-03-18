Учёные обнаружили, что женщины чаще мужчин получают серьёзные и смертельные травмы в автокатастрофах

Всё потому, что их организм на это реагирует иначе

Известно, что в целом ежегодно в автомобильных катастрофах погибает больше мужчин, а не женщин. Тем не менее женщины чаще, чем представители мужского пола, погибают в авариях одинаковой степени тяжести и на 73% чаще они получают серьёзные травмы при лобовом столкновении.