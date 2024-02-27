Учёные обнаружили, что живая музыка воздействует на людей сильнее, чем музыка с устройства

В ходе эксперимента исследователи применяли магнитно-резонансную томографию для измерения активности миндалевидного тела 27 слушателей и исполнителя (пианиста) в реальном времени. Основываясь на этих измерениях, пианист изменял свою игру таким образом, чтобы усилить эмоции публики.

Результаты эксперимента показали, что живая музыка вызывает более высокую и последовательную активность в миндалевидном теле, чем записанная. Живое исполнение также стимулирует более активный обмен информацией во всём мозге, что указывает на её сильную эмоциональную обработку.

Также сильная синхронизация между субъективными эмоциональными переживаниями и слуховой системой мозга, которая оценивает музыку по её акустическому качеству, наблюдалась только тогда, когда публика слушала живое исполнение. Более того, живая музыка способствовала образованию более сильной положительной связи между особенностями музыкального исполнения и мозговой активностью слушателей.

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