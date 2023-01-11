Учёные обнаружили клетки, из-за которых начинают болеть суставы

Учёные обнаружили клетки, из-за которых начинают болеть суставыЭто поможет в лечении остеоартрита
Команда исследователей под руководством Тристана Мерца, доктора философии, биомедицинского инженера и доцента кафедры ортопедической хирургии Мичиганского университета, нашла ранее неизвестные разновидности клеток в суставах. Интересно, что эти клетки возникают после травмы и вызывают остеоартрит.
Фото: The University of Arizona
Остеоартрит - это заболевание, при котором пациенты жалуются на снижение подвижности суставов, на постоянную боль в суставах. На сегодняшний день нет никаких методов лечения, которые могли бы полностью избавить от этой болезни. Развиваться это заболевание может с возрастом либо после травмы.
В ходе нового исследования, результаты которого были опубликованы в издании Annals of the Rheumatic Diseases, учёные определили типы клеток, которые возникают в суставе после травмы (повреждения передней крестообразной связки). Это стало возможно благодаря использованию технологии секвенирования генов.
Кроме того, в рамках исследования специалисты описали процессы, которые могут активировать эти клетки. Это даёт возможность сформулировать новые цели для лечения артрита - борьбу с этими клетками.
Интересно, что в здоровых суставах данных клеток нет. Само исследование получило название «Синовиальные фибробласты приобретают различные функциональные свойства и секретируют R-спондин 2 при остеоартрите».
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