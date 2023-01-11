Учёные обнаружили клетки, из-за которых начинают болеть суставы

Остеоартрит - это заболевание, при котором пациенты жалуются на снижение подвижности суставов, на постоянную боль в суставах. На сегодняшний день нет никаких методов лечения, которые могли бы полностью избавить от этой болезни. Развиваться это заболевание может с возрастом либо после травмы.

В ходе нового исследования, результаты которого были опубликованы в издании Annals of the Rheumatic Diseases, учёные определили типы клеток, которые возникают в суставе после травмы (повреждения передней крестообразной связки). Это стало возможно благодаря использованию технологии секвенирования генов.