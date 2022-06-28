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Учёные обнаружили пользу интервального голодания

Но пока проверили только на мышах
Международная группа учёных, что интервальное голодание может быть полезно для восстановления повреждённых нервов конечностей.
Учёные обнаружили пользу интервального голодания

При интервальном голодании человек отказывается от приёмов пищи в определённые периоды или сильно ограничивает потребление калорий. Конечно, в основном такая диета используется для похудения, но учёные изучают её свойства, чтобы найти применение в медицине.

Теперь выяснилось, что интервальное голодание способствует восстановлению нейронов периферической нервной системы мышей после повреждения. У животных был травмирован седалищный нерв. Половина мышей придерживалась интервального голодания — один день ела столько, сколько хотела, а следующий не ела вообще. Другая половина питалась как обычно.

Оказалось, что скорость восстановления аксонов у мышей, которые голодали, была примерно в полтора раза выше.

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