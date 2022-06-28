Учёные обнаружили пользу интервального голодания

При интервальном голодании человек отказывается от приёмов пищи в определённые периоды или сильно ограничивает потребление калорий. Конечно, в основном такая диета используется для похудения, но учёные изучают её свойства, чтобы найти применение в медицине.

Теперь выяснилось, что интервальное голодание способствует восстановлению нейронов периферической нервной системы мышей после повреждения. У животных был травмирован седалищный нерв. Половина мышей придерживалась интервального голодания — один день ела столько, сколько хотела, а следующий не ела вообще. Другая половина питалась как обычно.

Оказалось, что скорость восстановления аксонов у мышей, которые голодали, была примерно в полтора раза выше.

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