Учёные обнаружили связь между характером и риском возникновения старческого слабоумия

В рамках исследования специалисты изучили «большую пятёрку» черт личности. К этим чертам относятся добросовестность (трудолюбие и целеустремлённость), открытость опыту, экстраверсия, невротизм, доброжелательность.

Кроме того, учёные оценивали субъективное благополучие людей, их удовлетворённость жизнью, а также то, как часто они испытывают положительные и отрицательные эмоции.

Команда экспертов обнаружила, что высокие баллы по отрицательным чертам личности (отрицательный аффект и невротизм) и более низкие баллы по положительным чертам (экстраверсия, добросовестность и положительный аффект) были связаны с более высоким риском возникновения деменции. Противоположные результаты приводили к снижению риска.

При этом 10-процентное увеличение показателя добросовестности было связано примерно с 15-кратным снижением шансов заболеть деменцией. И это всё довольно значительно.

В некоторой степени эти результаты были ожидаемыми. Более позитивное отношение к жизни обычно связано с более здоровым образом жизни, менее напряжённым и одиноким состоянием, лучшим образованием.

Однако при вскрытии мозга участников характерные признаки деменции (обычно наблюдаемые в виде «бляшек» на клетках мозга) не имели связи с личностными качествами. Это значит, что наличие определённых черт личности может защитить человека от проявления симптомов деменции, даже если патология присутствует в мозге.

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