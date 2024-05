Учёные обнаружили связь между характером и риском возникновения старческого слабоумия

По мнению экспертов, личность человека тоже может быть серьёзным фактором риска возникновения деменции. Результаты анализа многочисленных исследований, в которых приняли участие 44 000 человек, показали, что существует тесная связь между личностными качествами людей и не только риском развития старческого слабоумия, но и их устойчивостью к патологии этого заболевания.

Результаты проведённой научной работы опубликованы в журнале Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association.