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Фитнес и здоровье
Опубликовано 25 марта 2024, 12:45
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Учёные обнаружили связь между пользованием компьютером и импотенцией

Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Andrology
Чжао Хуанфу из больницы Чанхай в Шанхае и его коллеги узнали, что между малоподвижным проведением свободного времени и повышенной вероятностью эректильной дисфункции есть причинно-следственная связь. Вот что конкретно они выяснили.

В рамках нового исследования использовался метод менделеевского рандомизационного анализа. По итогам этого анализа учёные обнаружили значительную связь между повышенным риском эректильной дисфункции и более высокой генетической предрасположенностью к использованию компьютера в свободное время (отношение шансов 3,57). Также за исключением уровней фолликулостимулирующего гормона (отношение шансов 0,29), не было выявлено связи между использованием компьютера и депрессией, тревогой, С-реактивным белком, Е-селектином, матриксной металлопротеиназой 7 или другими половыми гормонами.

Учёные обнаружили связь между пользованием компьютером и импотенцией
© News Medical

По словам авторов исследования, проведённый анализ показал, что на фолликулостимулирующий гормон у мужчин влияет пользование компьютером. Это может дать новое направление патогенеза эректильной дисфункции, вызванного сидячим образом жизни.

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