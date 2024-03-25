Учёные обнаружили связь между пользованием компьютером и импотенцией

Учёные обнаружили связь между пользованием компьютером и импотенциейРезультаты этого исследования были опубликованы в журнале Andrology
В рамках нового исследования использовался метод менделеевского рандомизационного анализа. По итогам этого анализа учёные обнаружили значительную связь между повышенным риском эректильной дисфункции и более высокой генетической предрасположенностью к использованию компьютера в свободное время (отношение шансов 3,57). Также за исключением уровней фолликулостимулирующего гормона (отношение шансов 0,29), не было выявлено связи между использованием компьютера и депрессией, тревогой, С-реактивным белком, Е-селектином, матриксной металлопротеиназой 7 или другими половыми гормонами.
По словам авторов исследования, проведённый анализ показал, что на фолликулостимулирующий гормон у мужчин влияет пользование компьютером. Это может дать новое направление патогенеза эректильной дисфункции, вызванного сидячим образом жизни.
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