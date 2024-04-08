Учёные обнаружили связи между генетикой и употреблением алкоголя

Один из рассмотренных вариантов SNP очень редок: он был обнаружен у 232 человек из 2 619 939 европейских когорт, 29 из 446 646 латиноамериканских когорт и у 7 из 146 776 афроамериканцев. Эти варианты влияют на усвоение организмом человека этанола.

Люди, у которых есть минорный аллельный вариант SNP, очень быстро превращают этанол в ацетальдегид. Это приводит к множеству негативных последствий. В частности, к тошноте, а также к похмелью, которое наступает почти сразу.

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