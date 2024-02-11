Учёные объяснили, что такое феромоны и как они работают

Предполагается, что феромоны могут присутствовать в сперме, грудном молоке, слюне, моче или вагинальных выделениях. Однако наиболее известная теория, связанная с этим, заключается в том, что феромоны выделяются у людей потовыми железами и улавливаются так же, как и все запахи.

У людей, как считается, есть два типа половых феромонов. Это андростадиенон, связанный с мужчинами, и эстратетраенол, который связан с женщинами.

Основная теория, связанная с ролью феромонов в жизни человека, заключается в том, что они дают важную информацию. Например, при помощи них мы можем понять, что человек болен, что он нас сексуально привлекает, что он испытывает стресс или страх, что у женщины менструация. Самые популярные предположения о феромонах связаны с сексом и сексуальностью. Многие люди связывают ароматы и запахи с сексуальным возбуждением и находят одни запахи привлекательными, а другие — отталкивающими.

На рынке представлено большое количество продуктов, от спреев, духов и одеколонов, которые якобы содержат феромоны. Однако поскольку неясно, есть ли у людей вообще феромоны, то нет и гарантии, что добавление этих веществ в духи окажет какой-либо эффект.

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